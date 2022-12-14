Чехія вироблятиме зброю для України у великих кількостях: на чому зосередиться

Чехія вироблятиме зброю для України у великих кількостях. Зокрема це стосується і важкого озброєння.
Заступник міністра оборони Томаш Копечний, який координує постачання зброї в Україну з початку російського вторгнення, розповів Radiožurnál, що подібне рішення є результатом жовтневої зустрічі прем'єр-міністра Фіали та президента України Володимира Зеленського.
За його словами, тисячі українців також приїдуть до Чехії працювати на чеських заводах із виробництва зброї.
Заступник міністра оборони Томаш Копечний, який координує постачання зброї в Україну з початку російського вторгнення, розповів Radiožurnál, що подібне рішення є результатом жовтневої зустрічі прем'єр-міністра Фіали та президента України Володимира Зеленського.
За його словами, тисячі українців також приїдуть до Чехії працювати на чеських заводах із виробництва зброї.
За його словами, у Чехії просто не вистачає працівників із досвідом роботи у збройовій промисловості, тому кваліфіковані українські робітники та інженери стануть величезним благом для країни.
Виробництво оплачують партнери НАТО.
Заступник міністра оборони повідомив, що на першому етапі акцент робитиметься на спільній модернізації та ремонті потужностей, а потім на виробництві важкої бойової техніки. Він наголосив, що виробництво зброї на чеських заводах не становить підвищеного ризику для безпеки.
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