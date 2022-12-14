Чехія вироблятиме зброю для України у великих кількостях: на чому зосередиться

16:37 14 грудня Київ, Україна

Чехія вироблятиме зброю для України у великих кількостях. Зокрема це стосується і важкого озброєння.



Заступник міністра оборони Томаш Копечний, який координує постачання зброї в Україну з початку російського вторгнення, розповів Radiožurnál, що подібне рішення є результатом жовтневої зустрічі прем'єр-міністра Фіали та президента України Володимира Зеленського.



За його словами, тисячі українців також приїдуть до Чехії працювати на чеських заводах із виробництва зброї.

"Це не секретна інформація. Громадяни України вже працюють у чеській промисловості, у тому числі й оборонній.. Ми не почали їздити в Україну вчора чи минулого року, ми робимо це з 2015 року. Тоді ми намагалися відповісти на російську агресію посиленням обороноздатності України. Для українців війна розпочалася одразу після Майдану. Йдеться про поступове збільшення українських працівників", - зазначив Копечний.

За його словами, у Чехії просто не вистачає працівників із досвідом роботи у збройовій промисловості, тому кваліфіковані українські робітники та інженери стануть величезним благом для країни.

Виробництво оплачують партнери НАТО.

"Так само, як і в попередніх проектах. Вони існують завдяки важливим міжнародним донорам у рамках Копенгагенської ініціативи, тобто скандинавські країни та Великобританія. завершити проекти Для всіх наведу приклад поставки дев'яноста танків Т-72. Сорок п'ять фінансуються Сполученими Штатами, інша половина – Королівством Нідерландів.. Ще одним інвестором буде українська держава, яка замовлятиме товар", - зазначив він.

Заступник міністра оборони повідомив, що на першому етапі акцент робитиметься на спільній модернізації та ремонті потужностей, а потім на виробництві важкої бойової техніки. Він наголосив, що виробництво зброї на чеських заводах не становить підвищеного ризику для безпеки.