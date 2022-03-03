Чого чекає Росія від другого раунду переговорів із Україною

13:16 03 березень Київ, Україна

Сьогодні, 3 березня о 14-00 має відбутися другий раунд російсько-українських переговорів, що проходитиме у Брестській області Білорусі. Росія поділила свої вимоги на три частини та має намір обговорити питання гарантій своєї безпеки.

Блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин. Про це заявив помічник президента РФ Володимир Мединський, пишуть росЗМІ.

За його словами, російсько-українські переговори очікуються о 14.00 у Брестській області.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має підстави вважати, що "українська делегація затягує переговори".

А за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія в ході другого раунду переговорів готова обговорювати питання гарантій безпеки як України, так і всієї Європи.

Але, за його словами, мирні домовленості РФ і України обов'язково повинні включати пункт про знищення озброєнь, які загрожують Москві.