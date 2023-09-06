Чого чекати від ПВК Вагнер з боку білорусі: в НАТО оцінили рівень загрози

07:30 13 серпня Київ, Україна

Після того, як до білорусі передислокувалися загони найманців ПВК Вагнер, збройні сили України та Польщі посилили контроль за прикордонною територією.

Однак, як стверджує директор Центру передового досвіду НАТО у сфері стратегічних комунікацій (Стратком) Яніс Сартс, поки що прямої загрози від російських найманців ПВК Вагнер, розміщених у білорусі, немає. Про це у суботу, 12 серпня, він розповів в ефірі каналу TV3, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що зараз російські найманці погано озброєні та їх небагато. Крім того, вони погано фінансуються, а "без грошей ці люди нічого не роблять".

Водночас він не виключив, що росіяни планують провокації на західних та північних кордонах.

"Деякі вагнерівці – це колишні спецпризначенці, які пройшли підготовку для проведення диверсій", – зазначив Сартс.

Однак, за словами Сартса, "не схоже, що хтось готовий фінансувати диверсії", тому рівень загрози з боку ПВК Вагнер знизився.

Сполучені Штати Америки продовжують відстежувати рух російських найманців ПВК Вагнер на території білорусі.