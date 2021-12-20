Чого чекає Кремль від майбутніх переговорів Байдена та Путіна

08:08 04 грудень Київ, Україна

Як відомо, 7 грудня заплановано зустріч Байдена та Путіна у форматі відеоконференції. Чого очікує від цієї зустрічі сам господар Кремля та на що розраховує американський президент? Зрозуміло одне – йтиметься про Україну.

Вимоги Кремля Путін висловив у своїй заяві про те, що хоче "конкретних домовленостей" на папері зі США та іншими членами НАТО, які б гарантували, що Альянс не розширюватиметься на схід. Путін уникнув згадок про конкретні країни, але його слова явно стосуються, перш за все, України та Грузії.

У властивій йому манері Путін пригрозив, заявивши, що Росія "буде змушена створити щось подібне у відповідь на загрозу", якщо інфраструктура НАТО й надалі розширюватиметься.

У відповідь на вимоги Росії президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній" – після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

"Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх "червоних ліній", - відповів Байден.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до та після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.