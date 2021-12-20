Чого чекає Кремль від майбутніх переговорів Байдена та Путіна

Як відомо, 7 грудня заплановано зустріч Байдена та Путіна у форматі відеоконференції. Чого очікує від цієї зустрічі сам господар Кремля та на що розраховує американський президент? Зрозуміло одне – йтиметься про Україну.
Вимоги Кремля Путін висловив у своїй заяві про те, що хоче "конкретних домовленостей" на папері зі США та іншими членами НАТО, які б гарантували, що Альянс не розширюватиметься на схід. Путін уникнув згадок про конкретні країни, але його слова явно стосуються, перш за все, України та Грузії.
У властивій йому манері Путін пригрозив, заявивши, що Росія "буде змушена створити щось подібне у відповідь на загрозу", якщо інфраструктура НАТО й надалі розширюватиметься.
У відповідь на вимоги Росії президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній" – після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до та після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.
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