Частину служб штабу чорноморського флоту росії перенесено з Севастополя до Новоросійська

08:49 29 серпня Київ, Україна

Джерела російської «Нової газети» підтвердили, що частина служб штабу чорноморського флоту перенесена із Севастополя до Новоросійська. І це дуже показовий крок. Таке робиться, коли немає можливості забезпечити безпеку штабу чи є впевненість, що територію можна втратити.

Евакуація почалася на тлі атак на військові об'єкти в Криму, які відбуваються протягом останнього місяця. Штаб чорноморського флоту, розташований у Севастополі, був атакований безпілотниками 31 липня та 20 серпня. Внаслідок першого нападу постраждали кілька людей.



Напади на авіабази та аеродроми відбулися в Новофедорівці (Саки), Бельбеку та селі Гвардійське. Військові склади були підірвані в Джанкої. У Севастополі, Керчі, Євпаторії, Бахчисараї, Саках та багатьох інших населених пунктах спрацьовувала ППО. Внаслідок вибухів у Новофедорівці одна людина загинула, 14 постраждали. Згідно з супутниковими знімками, було знищено не менше восьми літаків, серед яких три дефіцитні Су-30. Також було пошкоджено 62 багатоквартирні будинки та 20 комерційних об'єктів. Кремль категорично заперечує версію української атаки.



Після атак на аеродроми росія евакуювала з Криму десять винищувачів: з півострова перекинули шість Су-35 та чотири МіГ-31, щоб уникнути подальших втрат літаків, йдеться у секретному звіті НАТО від 22 серпня. За даними блоку, росія виводить винищувачі з Криму та посилює ППО. У НАТО вважають, що росія збільшила кількість тактичних ракет класу «земля-повітря» в Криму, щоб протистояти атакам України, у тому числі за допомогою безпілотників.



За даними НАТО, Бельбек під Севастополем залишається «головним аеродромом росії для підтримки [військ] з повітря на півдні України та над Чорним морем». Там перебувають близько 32 російських льотчиків-винищувачів. В основному там розташовуються літаки Су-27, але також Су-35С та МіГ-31БМ.