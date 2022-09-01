Час контрнаступу українських військ ще не настав - голова РНБО

Українцям треба набратися терпіння та зачекати на початок контрнаступу ВСУ проти окупантів, заявив голова РНБО Олексій Данилов в ефірі ТРК Київ.
"Давайте спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ) відбуватиметься. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно розпочинати і головне, як швидко, з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни – звільняти наші території від окупанта», - сказав Данилов.
Він зазначив, що так звані "диванні" експерти не мають інформації про реальну ситуацію.
Крім того, він закликав "не роздмухувати" тему ядерної війни, "щоб у суспільстві не було зайвої нервозності".
Данилов зазначив, що у війні неможливо "прорахувати все", але закликав не створювати панічних настроїв.
Про можливий контрнаступ ЗСУ на півдні України говорять давно, але конкретики поки що немає. А останнім часом стало відомо, що на півдні може розпочатися новий наступ військ росії.
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