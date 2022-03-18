Церква допоможе ТКГ вести "складні діалоги"

Досвід священнослужителів у врегулюванні соціальних питань планують використовувати в роботі в Тристоронній контактній групі.
Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час Спеціального Київського форуму 23 жовтня.
На такий крок влада готова піти через те, що священнослужителі мають хороший досвід у відновленні довіри і зниженні страху в суспільстві.
Він зазначив, що це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.
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