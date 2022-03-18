Церква допоможе ТКГ вести "складні діалоги"

19:27 23 жовтня Київ, Україна

Досвід священнослужителів у врегулюванні соціальних питань планують використовувати в роботі в Тристоронній контактній групі.



Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час Спеціального Київського форуму 23 жовтня.



На такий крок влада готова піти через те, що священнослужителі мають хороший досвід у відновленні довіри і зниженні страху в суспільстві.

"Ви ж розумієте, що складні переговори мають на увазі, в тому числі складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному - це зниження рівня страху в суспільстві і відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог", - зазначив Резніков.

Він зазначив, що це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.