Центрвиборчком припинив повноваження всього складу Буринської міської ТВК

20:56 09 листопада Київ, Україна

За ігнорування рішення суду, яке набрало чинності, ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Буринської міської ТВК Конотопського району Сумської області.

Тому Комісія встановила факт одноразового грубого порушення Буринською міською ТВК законодавства і достроково припинила повноваження всього її складу", - йдеться в повідомленні.



При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу цієї комісії були включені особи, повноваження яких достроково припинені, можуть не пізніше 15 години 10 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення в її склад, повідомили в пресслужбі.



Також ЦВК звернула увагу Буринської міської ТВК на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства під час реалізації повноважень з підготовки та проведення місцевих виборів і організації своєї роботи.