Мета російських "вагнерівців" в Україні - залякати та посіяти паніку

07:42 05 квітня Київ, Україна

У російському вторгненні в Україну беруть участь близько 190 тисяч кадрових військових, і залучення до нього тисяч найманців ПВК Вагнер (нині Ліга) не зможе вплинути на результат війни. Але президент РФ Володимир Путін хоче використати найманців в Україні в інших цілях, пише The Economist.



Якщо раніше найманцями «Вагнера» могли стати люди з досвідом служби у силових структурах, які мають певні військові навички, то зараз у найманці беруть тих, кому раніше відмовляли через малий бойовий досвід чи сумнівне минуле. «Вони беруть усіх», – каже російський журналіст Ілля Різдвяний, який вивчає роботу російських ПІК.



Найманці, які прибули в Україну, ймовірно, не воюють з частинами регулярної російської армії, припускають журналісти.. СБУ повідомляла, що групи «вагнерівців» відправляли до Києва для вбивства української влади. Кремль справді планував зміну влади у Києві на проросійську, але «бліцкриг» провалився. «Журналісти, які відслідковують діяльність цієї групи, вважають, що їхнє використання для такої делікатної місії малоймовірне», - зазначається у матеріалі.



Найманців же перекидають у тимчасово окуповані райони Донеччини та Луганщини, вони мають посилити лави так званих «армійських корпусів», щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ на сході.. Міноборони Великобританії 28 березня повідомило, що на Донбас можуть відправити понад тисячу найманців, включаючи найвище керівництво ПВК «Вагнер».



«Навіть якщо в Україну прибуде більше російських найманців, їхній послужний список говорить про те, що вони можуть зробити внесок не так у динаміку конфлікту, як у наростаючий вал військових злочинів», - йдеться у матеріалі.



Саме залякування, жорстокі вбивства та тортури і стануть основним завданням «вагнерівців» в Україні, припускають журналісти, посилаючись на звірства найманців у Сирії та інших країнах.



Найманці, які зараз прибувають в Україну, схоже, не входять до основної групи «Вагнера», а приєднуються до нових спеціальних формувань, зазначає видання.. «Вони використовують стару інфраструктуру «Вагнера» – базу, канали вербування. Але це не те, що ми звикли називати "Вагнером", - каже російський журналіст Ілля Барабанов.



В Україні найманцям пропонують $2367 на місяць (понад 200 тисяч рублів). І це у кілька разів більше, ніж доходи солдатів регулярної армії.



Росія може перекинути в Україну "вагнерівців" з Лівії та Центральноафриканської республіки, але така ротація буде незначною, вважає Барабанов. Адже, незважаючи на війну ПІК «Вагнер», продовжує виконувати інші «контракти» за кордоном.