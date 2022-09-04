Мета контрнаступу ЗСУ на півдні - зруйнувати армію Росії, - ISW

07:31 04 вересня Київ, Україна

Метою контрнаступу ЗСУ на півдні насамперед є не повернення захоплених територій, а деградація російської армії. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 3 вересня.

"Висновки Інституту вивчення війни збігаються зі словами радника Офісу Президента Олексія Арестовича в інтерв'ю The Wall Street Journal. Тоді він заявив, що першочерговою метою Збройних Сил на Півдні є "системне перемелювання" російських військ.. ЗСУ поступово знищують оперативну систему матеріально-технічного постачання Росії за допомогою ударів артилерії та високоточної зброї", - йдеться у повідомленні.

В Інституті вивчення війни зазначають, що слова Арестовича збігаються з їхніми висновками про контрнаступ. Там вважають, що контрнаступ не призведе до швидкого повернення окупованих територій, але ЗСУ прагнуть порушити всі логістичні вузли окупантів, що призведе до скорочення їхнього військового потенціалу.

Так можна зберегти більшу кількість життів українських військових. Тому тактика ЗСУ отримала позитивну оцінку від розвідки Британії - там у суботу заявили, що наші війська досягли тактичної "несподіваності". Через велику ділянку фронту окупанти можуть постати перед вибором - на який напрямок перекидати свої війська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Херсонському та Миколаївському напрямках.