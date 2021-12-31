Колишній нардеп Андрій Артеменко хоче повернути громадянство

Комісія з питань громадянства отримала позов від екс-нардепа Андрія Артеменка, з проханням визнати факт позбавлення його українського громадянства, незаконним.
Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.
За інформацією ОАСК, Артеменко просить суд визнати незаконними дії Комісії про внесення на розгляд Президента пропозиції задовольнити подання Державної міграційної служби від 21 квітня 2017 року про припинення ним громадянства України.
Серед інших вимог позову - зобов'язати Комісію не пізніше 30 днів після набрання законної сили рішенням у справі про перевірку уявлення Державної міграційної служби про втрату Артеменко громадянства і прийнятого відповідного рішення за результатами перевірки.
Серед інших вимог позову - зобов'язати Комісію не пізніше 30 днів після набрання законної сили рішенням у справі про перевірку уявлення Державної міграційної служби про втрату Артеменко громадянства і прийнятого відповідного рішення за результатами перевірки.
Нагадаємо, 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ "Про припинення громадянства України Артеменко А.В., Боровика А., Новгородського Д.В. та інших". Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Андрія Артеменка 16 травня. Відповідну постанову парламентарії підтримали 244 голосами при необхідному мінімумі в 226.
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