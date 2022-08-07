Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан метит в мэры Киева

17:55 16 травня Київ, Україна

Ходять чутки, що колишній глава Офісу президента України може висунути свою кандидатуру в мери Києва, на даний момент сам Андрій Богдан не підтвердив і не спростував цю інформацію

15 травня колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенко Сергій Лещенко написав у Telegram, що у фракції "Слуга народу" обговорюють можливе висунення Богдана кандидатом в мери Києва.



"Публічно Богдан про це не оголошував, але депутати, які спілкуються з ним, кажуть, що Богдану набридло сидіти на політичному карантині. Оскільки Богдан свого часу воював з мером Києва Віталієм Кличком і навіть звинувачував його посередників в спробі підкупу, то висунення в мери стає логічним продовженням. Правда, від якої партії може піти Богдан, поки незрозуміло ", - написав Лещенко.



А. Богдан заявив: "А мені ця ідея подобається". Чи справді він братиме участь в кампанії, з його відповіді неясно.



Місцеві вибори в Україні, в тому числі вибори мера Києва, повинні пройти в останню неділю жовтня