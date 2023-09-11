Колишній глава ЦРУ Девід Петреус закликає прискорити постачання винищувачів Україні

08:37 11 вересня Київ, Україна

Колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус закликав Вашингтон прискорити доставку винищувачів в Україну та переглянути можливість постачання далекобійних ракет.



За інформацією The Telegraph, Петреус наголосив на необхідності надання Україні далекобійних ракет ATACMS, а також закликав інші країни збільшити обсяги постачання зброї великої дальності. Він вважає, що ці заходи можуть допомогти українським збройним силам змінити хід війни.



За словами ексдиректора ЦРУ, США мають активізувати передачу ракет ATACMS, що збільшить радіус дії наданої раніше зброї. Він також сподівається, що постачання винищувачів в Україну зможуть бути здійснені раніше, ніж планувалося.



Петреус закликав Швецію запропонувати Україні свої винищувачі Gripen, оскільки він вважає, що вони найкраще підходять для експлуатації на жорстких злітно-посадкових смугах, які доступні українським збройним силам.