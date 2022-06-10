Колишній генерал розвідки пояснив, як ЗСУ можуть звільнити Херсон та Мелітополь

08:40 10 червня Київ, Україна

Збройні сили України сьогодні на всіх напрямках діють дуже правильно.



Але в міру надходження західної зброї вони зможуть просуватися ще активніше і вести не тактичний, а стратегічний наступ, зокрема, й у



Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.



За його словами, якщо українським військовим вдасться пробити коридор до моря, це створить умови для оточення російських окупантів. Саме це, на його думку, дозволить визволити з окупації Херсон, Мелітополь та інші населені пункти навіть без штурму. Але в міру надходження західної зброї вони зможуть просуватися ще активніше і вести не тактичний, а стратегічний наступ, зокрема, й у Херсонській та Запорізькій областях.Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.За його словами, якщо українським військовим вдасться пробити коридор до моря, це створить умови для оточення російських окупантів. Саме це, на його думку, дозволить визволити з окупації Херсон, Мелітополь та інші населені пункти навіть без штурму.

"Використовуючи новітню техніку, яка надходить цими днями та тижнями в Україну, ми зможемо завдавати ударів не тільки для ураження оборонних засобів, наприклад, у зонах оборони – Запорізькій, Херсонській, але й просто, щоб оминати їх. Тоді не треба буде штурмувати ні Херсон, ні Мелітополь, ні інші міста, бо опинившись в оточенні, ворог бігтиме», – зазначив Маломуж.



Водночас українським військам потрібно завдавати ударів і на інших ділянках фронту, щоб послабити позиції путінських військ, каже генерал.



В українській розвідці раніше повідомляли, що внаслідок вдалого контрнаступу захисників України на херсонському напрямку окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій і зазнали при цьому втрат у живій силі та техніці. Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново зводять додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження. Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок із радянськими мінами, виготовленими у 50-х роках минулого століття.