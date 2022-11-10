Колишнього голову НБУ оголосили у міжнародний розшук

15:30 09 листопада Київ, Україна

Ексголову Національного банку Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук. Про це 9 листопада повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.

"Колишнього голову Національного банку оголосили у міжнародний розшук у справі про розкрадання в Укргазбанку", - уточнила представниця САП.

Напередодні громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК) повідомила Telegram, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП оголосили Шевченка в міжнародний розшук, оскільки 28 жовтня він не прийшов на допит у справі про протиправну діяльність посадових осіб Укргазбанку, в якій проходить як підозрюваний.



Про це ЦПК дізнався на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо заочного обрання запобіжного заходу колишньому голові Нацбанку.



За інформацією прокурора САП, 20 вересня Шевченко виїхав за межі України за службовим паспортом у відрядження до Лондона. Через день воно мало закінчитися, але чиновник не повернувся додому. Натомість він сам оформив собі відпустку до 30 вересня, а потім продовжив її ще на тиждень.



4 жовтня Шевченко оголосив у Facebook, що йде у відставку через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило його про підозру. Цього ж дня ексглава НБУ написав, що підозра стала для нього несподіваною, а сам він – за кордоном на лікуванні.



За словами адвоката, його підзахисний перебуває у Відні (Австрія), де став на консульський облік та орендував житло.



У САП стверджують, що Шевченко мав повернутися до України, оскільки його бронювання як військовозобов'язаного було знято автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної медичної заборони на далекі переїзди він не має.



28 жовтня колишнього керівника Нацбанку викликали на допит як підозрюваного. Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він перебував лише у національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду.