Колишня глава Нацбанку про свідчення Медведчука

10:29 24 травня Киев, Украина

Валерія Гонтарева заперечує свою причетність до "вугільної справи".

Про це йдеться у її коментарі щодо показань Віктора Медведчука , які напередодні опублікувала Служба безпеки України.

"Я послухала цей памфлет СБУ-Медведчука. Навіть Медведчук розповідає там, що НБУ не брав участі ні у трубопроводі, ні в розрахунках за вугілля. Більше того, він навіть каже, що НБУ заборонив усі розрахунки на неконтрольованих територіях», – зазначила Гонтарева.

Вона запевнила, що Національний банк на той час, про який говорить Медведчук, не отримував жодних спеціальних завдань і працював над системою виплати пенсій, зарплат та розрахунків для бізнесу на непідконтрольних територіях виключно у рамках ухваленого закону про Крим та Донбас.



Водночас ексголова НБУ звернула увагу на те, що СБУ разом із Медведчуком чомусь приділили їй значну частину свого ролика.



Враховуючи це, Гонтарева нагадала, що раніше Ігор Суркіс уже подавав позов до неї в Лондоні, звинувачуючи її у змові з президентом Петром Порошенком під час націоналізації ПриватБанку, проте це завершилося повною поразкою позивача.