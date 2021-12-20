Бутусов назвав державних діячів, які загрожують його життю

07:33 30 листопад Київ, Україна

Головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов назвав державних діячів, які реально загрожують його життю.



Нагадаємо, спікер української делегації Тристоронньої контактної групи з Донбасу та позаштатний радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що через прямий конфлікт головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова з чинним керівництвом України, влада Російської Федерації може вирішити використати журналіста як «сакральну жертву» для дестабілізації ситуації всередині України.



Бутусов вважає, що загроза є реальною, і йде вона з боку Офісу Президента.



«Вважаю, що моєму життю загрожують президент Володимир Зеленський, голова його Офісу Андрій Єрмак, начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, керівник СБУ Іван Баканов та «в.о.» голови ДБР Олексій Сухачов», – заявив він.



Журналіст зазначив, що саме ці люди відповідають за те, що йому йдуть погрози та відбуваються проти нього незаконні дії силових органів та структур.



«І при цьому абсолютно безкарно почувається російська агентура в Україні. Цілком заблоковані (не те, що навіть гальмуються) взагалі будь-які розслідування конкретних фактів, справ, пов'язаних із російськими спецслужбами, а, можливо, і держзрадою з боку чиновників», – наголосив Бутусов.



Нагадаємо, раніше Олексій Аретович написав на своїй Facebook-сторінці, що проситиме про державну охорону для журналіста Юрія Бутусова.



Також нагадаємо, що 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.



Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського до суду.



28 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрія Бутусова. Офіційною причиною стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента "за свою ганебну пресконференцію".