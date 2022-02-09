Бурба розповів, чи є Єрмак та Демченко агентами РФ

11:50 09 лютий Київ, Україна

Колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України Руслан Бурба під час інтерв'ю Дмитру Гордону ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і голова Комітету з розвідки Василь Демченко агентами Російської Федерації.



Проте ексочільник ГУР МО зазначив, що не має даних із цього приводу і наголосив, що це питання слід адресувати чинному керівнику СБ України Василю Баканову.



«Він має відповісти на це запитання, якщо забажає. Я впевнений, що він знає, тому що розслідувані справи, а я багато знаю, над чим працює і Служба безпеки України у тому числі, бо це один майданчик у нас, вони знають, звісно, знають. Питання в іншому: як здатний той агент і як його добре документувати. Якщо погано - його легко документувати. Буде затримання, тоді говоритимемо», – пояснив Василь Бурба.



Також ексрозвідник припустив, що практично весь стаціонарний зв'язок в Офісі Президента може прослуховуватись російськими спецслужбами.



«Мені було б дуже цікаво, як внутрішніми телефонами спілкується Лукашенко з Путіним, Лукашенко з іншими країнами. Я, певно, впевнений, що спецслужби Російської Федерації мають таку мету. І якщо вони такі спритні, а не треба недооцінювати їх, вони дуже сильні, я думаю, що дроти всі записуються. Це моя особиста думка, можливо, я не правий», – пояснив Василь Бурба.