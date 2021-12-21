"Бук" мав збити український літак - прокурор у справі MH17

Сторона звинувачення на засіданні суду у справі MH17 у Нідерландах у понеділок, 20 грудня, заявила, що російську зенітну ракету "Бук" доставили на Донбас, очевидно, щоб націлитись на український літак.
Докази - у тому числі фото, записи перехоплених розмов, свідчення свідків - вказують на те, що обвинувачені отримали систему "Бук" і випустили ракету по малайзійському Boeing над Донбасом у 2014 році, стверджує звинувачення.
За його словами, судовий процес має на меті розкрити правду.
Також сторона звинувачення стверджує, що всі четверо підсудних керувалися "власними військовими інтересами". Громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка судять заочно, адже Росія, де перебувають обвинувачені, відмовила у їхній екстрадиції. Усі четверо заперечують свою провину.
Прокурори мають намір завершити подання доказів та подати свої вимоги щодо вироку в середу, 22 грудня. Очікується, що вирок у справі буде ухвалено не раніше наступного року. Максимальне покарання – довічне ув'язнення, сказав AFP речник суду.
Раніше повідомлялося, що Росія відмовила суду в Нідерландах в допиті свідка - громадянина Росії полковника Сергія Мучкаєва, командира 53-ї бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої був зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) ППО "Бук", яким збили літак.
Прокурори мають намір завершити подання доказів та подати свої вимоги щодо вироку в середу, 22 грудня. Очікується, що вирок у справі буде ухвалено не раніше наступного року. Максимальне покарання – довічне ув'язнення, сказав AFP речник суду.
Раніше повідомлялося, що Росія відмовила суду в Нідерландах в допиті свідка - громадянина Росії полковника Сергія Мучкаєва, командира 53-ї бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої був зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) ППО "Бук", яким збили літак.
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