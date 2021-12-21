"Бук" мав збити український літак - прокурор у справі MH17

13:30 21 грудень Київ, Україна

Сторона звинувачення на засіданні суду у справі MH17 у Нідерландах у понеділок, 20 грудня, заявила, що російську зенітну ракету "Бук" доставили на Донбас, очевидно, щоб націлитись на український літак.

Докази - у тому числі фото, записи перехоплених розмов, свідчення свідків - вказують на те, що обвинувачені отримали систему "Бук" і випустили ракету по малайзійському Boeing над Донбасом у 2014 році, стверджує звинувачення.

"Помилковість цілі не змінює того, що скоєне є кримінальним діянням", - сказав суддям прокурор Тійс Бергер, зачитуючи матеріали сторони звинувачення.

За його словами, судовий процес має на меті розкрити правду.

"Зрештою, світ, у якому не докладаються зусилля для встановлення істини та покарання винних у вбивстві сотень безневинних мирних жителів, позбавляє людей права на справедливість", - зазначив він.

Також сторона звинувачення стверджує, що всі четверо підсудних керувалися "власними військовими інтересами". Громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка судять заочно, адже Росія, де перебувають обвинувачені, відмовила у їхній екстрадиції. Усі четверо заперечують свою провину.



Прокурори мають намір завершити подання доказів та подати свої вимоги щодо вироку в середу, 22 грудня. Очікується, що вирок у справі буде ухвалено не раніше наступного року. Максимальне покарання – довічне ув'язнення, сказав AFP речник суду.



Раніше повідомлялося, що Росія відмовила суду в Нідерландах в допиті свідка - громадянина Росії полковника Сергія Мучкаєва, командира 53-ї бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої був зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) ППО "Бук", яким збили літак.