Чи наступатимуть російські війська на Запоріжжі – ISW

09:34 05 лютого Київ, Україна

Війська Росії продовжують підготовку до наступу в західній частині Луганської області і навряд чи націляться на Запоріжжя. Про це повідомив 4 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як нагадали аналітики, західні та українські військові неодноразово зазначали, що російські війська, ймовірно, створюють умови для виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.. Цю мету також окреслив 22 грудня минулого року начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов.

"ISW продовжує спостерігати за перекиданням російської військової техніки та елітних підрозділів, а також за підготовкою тилового забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози наступу у західній частині Луганської області на Бахмут", - йдеться у звіті.

Наголошується, що росія не продемонструвала здатності проводити кілька великих наступальних операцій, які були б потрібні для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та взяття Запоріжжя.

"Концентрації 30 000 російських військовослужбовців у районі Маріуполя недостатньо, щоб атакувати Запоріжжя, місто з населенням приблизно три чверті мільйона людей, при цьому продовжуючи наступальні операції з оточення Бахмута і зробивши новий великий наступ у Луганській області", - вважають експерти.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті та його околицях базується близько 30 тисяч російських військових.