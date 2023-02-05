Чи наступатимуть російські війська на Запоріжжі – ISW

Війська Росії продовжують підготовку до наступу в західній частині Луганської області і навряд чи націляться на Запоріжжя. Про це повідомив 4 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як нагадали аналітики, західні та українські військові неодноразово зазначали, що російські війська, ймовірно, створюють умови для виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.. Цю мету також окреслив 22 грудня минулого року начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов.
Наголошується, що росія не продемонструвала здатності проводити кілька великих наступальних операцій, які були б потрібні для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та взяття Запоріжжя.
Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті та його околицях базується близько 30 тисяч російських військових.
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