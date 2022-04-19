Майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація дискредитувала себе і їй більше не можна вірити, тому у наших країн немає спільного майбутнього.
Про це Кулеба сказав у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook.
Він зазначив, що 19 липня в Батумі відбувся саміт лідерів України, Грузії та Молдови (Асоційоване тріо).
Він додав, що на зустрічі в Батумі відбувся поворотний момент і вперше Україна, Грузія і Молдова спільно про це заявили.
При цьому, за його словами, в Євросоюзі все більше європейських країн починають думати в рамках цієї парадигми.
У травні цього року глави МЗС України, Молдови і Грузії створили Асоційоване тріо для посилення євроінтеграції. Взаємодія трьох країн передбачає посилене співробітництво трьох країн на шляху до майбутнього членства в ЄС.
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