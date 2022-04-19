Майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі - Кулеба

12:26 20 липня Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація дискредитувала себе і їй більше не можна вірити, тому у наших країн немає спільного майбутнього.



Про це Кулеба сказав у своєму відеозверненні в соціальній мережі Facebook.



Він зазначив, що 19 липня в Батумі відбувся саміт лідерів України, Грузії та Молдови (Асоційоване тріо).

"Асоційоване тріо - це, по суті, відрізання трьох наших країн від "русского мира", від концепцій "єдиного народу". Можливо, у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими - не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала і ми не можемо їй вірити. Ми повинні з нею будувати відносини, тому що вона залишається політичною реальністю, ми повинні дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії знаходиться в Європі", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що на зустрічі в Батумі відбувся поворотний момент і вперше Україна, Грузія і Молдова спільно про це заявили.

"Ми абсолютно переконані, що без членства наших трьох країн в Європейському Союзі забезпечити повноцінну безпеку Європи буде неможливо", - підкреслив міністр.

При цьому, за його словами, в Євросоюзі все більше європейських країн починають думати в рамках цієї парадигми.



У травні цього року глави МЗС України, Молдови і Грузії створили Асоційоване тріо для посилення євроінтеграції. Взаємодія трьох країн передбачає посилене співробітництво трьох країн на шляху до майбутнього членства в ЄС.