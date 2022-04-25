Чи буде в Україні церква Московського патріархату – Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю розповів, що Верховна Рада поки що не планує забороняти діяльність церкви Московського патріархату.
Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" речник парламенту Руслан Стефанчук.
За його словами, будь-який закон, який розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів.
Стефанчук додав, що у майбутньому "ми подивимося, хто і як поводився під час війни".
Як повідомлялося раніше, священник Андрій Пінчук із села Волоське Дніпропетровської області став ініціатором гучної заяви священників УПЦ Московського патріархату, в якій закликали покарати Кирила Гундяєва (патріарха Московського) за його висловлювання та дії щодо "російського світу" в Україні. Вже зібрано понад 400 підписів.
Зазначимо, 24 лютого митрополит УПЦ МП Онуфрій закликав президента рф володимира путіна "негайно припинити братовбивчу війну".
За даними соціологів, понад половина громадян підтримують заборону у державі діяльності Української православної церкви Московського патріархату.
Зазначимо, 24 лютого митрополит УПЦ МП Онуфрій закликав президента рф володимира путіна "негайно припинити братовбивчу війну".
За даними соціологів, понад половина громадян підтримують заборону у державі діяльності Української православної церкви Московського патріархату.
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