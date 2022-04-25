Чи буде в Україні церква Московського патріархату – Стефанчук

09:58 25 квітня Київ, Україна

Спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю розповів, що Верховна Рада поки що не планує забороняти діяльність церкви Московського патріархату.

Про це розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" речник парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій та груп. І незважаючи на те, що всі десь усередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому співпадає з тим, про що ви говорили, ми домовилися так: під час війни ми не маємо права ухвалювати жодного закону, який розколює українське суспільство", – пояснив він.

За його словами, будь-який закон, який розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів.

"Цього не можна допустити, бо українська нація має бути єдиною. Розбиратимемося з усіма після перемоги", - сказав глава парламенту.

Стефанчук додав, що у майбутньому "ми подивимося, хто і як поводився під час війни".

"Адже у нас є й багато псевдопатріотів, які все життя розповідали, як вони люблять Україну, а з першими пострілами бігли з Києва за кордон чи у спокійніші міста нашої країни. Про це все нам також відомо. А дехто замість того, щоб допомагати Україні, зайнявся "селфігероїзмом", десь у безпечні хвилини фотофіксуючи себе на різних блок-постах", - каже він.

"Сьогодні унікальний шанс – усі зняли свої маски. У житті є так звані прикордонні ситуації. Так ось, війна є тією прикордонною ситуацією, яка сьогодні всім показує – хто є хто, яка зриває вуалі з усіх: з патріотів, з проросійських політиків. І суспільство може реально бачити, хто за Україну, а у кого якісь інші наміри", - резюмував спікер.

Як повідомлялося раніше, священник Андрій Пінчук із села Волоське Дніпропетровської області став ініціатором гучної заяви священників УПЦ Московського патріархату, в якій закликали покарати Кирила Гундяєва (патріарха Московського) за його висловлювання та дії щодо "російського світу" в Україні. Вже зібрано понад 400 підписів.



Зазначимо, 24 лютого митрополит УПЦ МП Онуфрій закликав президента рф володимира путіна "негайно припинити братовбивчу війну".



За даними соціологів, понад половина громадян підтримують заборону у державі діяльності Української православної церкви Московського патріархату.