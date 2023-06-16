"Буде ще гірше": Генерал-майор Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців

Україна дає росіянам шанс не стати безглуздою жертвою в ім'я шалених амбіцій кремлівських керівників та повернутися додому живими.

"Вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити в м'ясних штурмах та розбитих окопах – буде ще гірше. У вас є вибір - померти або врятувати своє життя", - сказав Буданов.