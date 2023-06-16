"Буде ще гірше": Генерал-майор Кирило Буданов звернувся до російських військовослужбовців
14:49 22 травня Київ, Україна
Україна дає росіянам шанс не стати безглуздою жертвою в ім'я шалених амбіцій кремлівських керівників та повернутися додому живими.
Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов
звернувся до російських військовослужбовців у рамках проєкту "Хочу жити".
"Вже більше року кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити в м'ясних штурмах та розбитих окопах – буде ще гірше. У вас є вибір - померти або врятувати своє життя", - сказав Буданов.
Буданов розповів, що треба робити російським військовим, щоб вижити.
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