Будапештському меморандуму 27 років: чому відрізняються українська та англійська назви документа?

20:15 06 грудень Київ, Україна





Будапештський меморандум став документом, який, по суті, підбив межу під ядерним статусом України. До цього в січні Україна підписала тристоронню заяву зі США та Росією, в якій вказувалося на прихильність до рішення про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У листопаді відповідний закон ухвалила Верховна Рада.



Американський дипломат Стівен Пайфер, який працював на початку 1990-х у Державному департаменті та брав безпосередню участь у переговорах, згадує: починаючи з 1991 року для Сполучених Штатів відмова України від ядерного статусу було питання номер один. 5 грудня виповнилося 27 років від дня підписання Україною, США , Росією та Великою Британією Будапештського меморандуму . Документ давав Україні запевнення у безпеці у зв'язку з приєднанням держави до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.Будапештський меморандум став документом, який, по суті, підбив межу під ядерним статусом України. До цього в січні Україна підписала тристоронню заяву зі США та Росією, в якій вказувалося на прихильність до рішення про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У листопаді відповідний закон ухвалила Верховна Рада.Американський дипломат Стівен Пайфер, який працював на початку 1990-х у Державному департаменті та брав безпосередню участь у переговорах, згадує: починаючи з 1991 року для Сполучених Штатів відмова України від ядерного статусу було питання номер один.

"І всі розмови під час зустрічей між двома президентами, починаючи з 1991 до 1994 року, завжди зосереджувалися на питанні відмови України від ядерної зброї", - пояснює він.

Сенатор Річард Лугар – один із ініціаторів програми Нанна-Лугара, яка дозволила США надавати допомогу країнам колишнього СРСР в утилізації ядерної зброї, в інтерв'ю Голосу Америки у 2016-му розповідав, що на початку 1990-х він відвідав Україну, Білорусь та Росію та на власні очі бачив ті загрозливі умови, в яких знаходилася низка ядерних військових об'єктів.

Про це знав і президент Росії – Борис Єльцин, і України – Леонід Кравчук. За словами Лугара, під час зустрічі з Кравчуком він сказав, що США готові надати Україні $100 млн, щоб допомогти Києву позбутися ядерної зброї. Кравчук був дуже схвильований, одразу разом із Лугаром вийшов до журналістів та сказав, що Вашингтон готовий дати $150 млн.

«Коли ми повернулися до США, я пішов до президента Буша та розповів йому все. Він написав листа Кравчуку, в якому пообіцяв $150 млн. Кравчук вміло скористався ситуацією. У результаті на програму роззброєння ми витратили $750-800 млн», – згадує Лугар.

Пайфер підтверджує, що українська сторона мала побоювання щодо економічного аспекту роззброєння. І це стосувалося як втрати вартісного урану, так і витрат на утилізацію зброї. Американська сторона приймала ці аргументи та пропрацювала їх на користь України.

«Загалом США покрили всі витрати, тому що ми бачили, що це на користь безпеці Сполучених Штатів, адже ці боєголовки та бомбардувальники були розроблені, щоб завдати удару по США», – каже дипломат.

Дослідниця ядерної політики Мар'яна Буджерін погоджується, що у процесі переговорів багато інтересів України було враховано. Водночас вона звертає увагу на важливий аспект у контексті саме забезпечення безпеки. Адже україномовна та англомовна назви документа відрізняються. Якщо у першому варіанті йдеться про «гарантії безпеки», то в другому про «запевнення».



Пайфер пояснює, що основним у переговорах був англомовний документ, його й узгоджували сторони. І для американців таке формулювання було принциповим. І Україна та Росія з цим погодилися.

«Ми донесли нашу позицію дуже ясно Україні, що ми не можемо використати термін «гарантії» у меморандумі. Тому що для американців це рівень реагування, який мають країни-члени НАТО. Тобто якщо хтось атакує країну НАТО, для захисту будуть залучені американські військові. І ми пояснили, що не готові долучити військових до захисту безпеки України», – згадує Пайфер.

Оцінюючи значення меморандуму, Пайфер звертає увагу на те, що відмова від ядерного статусу по суті відкрила нову сторінку у співпраці України зі США, НАТО та Європою.

«Починаючи з 1994-го, ми розпочали рух у вирішенні інших питань в українсько-американських відносинах, це стосувалося і економічної співпраці, і демократичних перетворень та ринкової економіки», – пояснює він.

Буджерін, у свою чергу, звертає увагу на те, що відмова України від ядерної зброї мала важливе значення для всього процесу нерозповсюдження цього типу озброєння у світі. Адже після Києва так званий клуб ядерних держав покинули Білорусь та Казахстан.



У той самий час, якщо у 1994-му для української сторони питання у використанні різної термінології в англо- та україномовній версії меморандуму було не надто принциповим, то через двадцять років, у 2014, коли Володимир Путін розпочав збройну агресію проти України, він набув нового значення.



Адже якби в англомовній версії було вказано «гарантії», США мають застосувати своїх військових для захисту територіальної цілісності України. Пайфер, у свою чергу, погоджується, що навіть у рамках запевнень, зазначених у меморандумі, у 2014 році США мають зробити більше для захисту України.



Він вважає, що адміністрація Барака Обами у 2014-му припустилася помилки, коли не надала Україні летальної зброї.

«Це змінилося пізніше. Помилка була ще й у тому, що адміністрація тоді не говорила докладніше про Будапештський меморандум, насамперед з американською аудиторією, пояснюючи, чому США мають підтримувати Україну. І який у цьому наш інтерес», – додає він.

Буджерін зазначає: меморандум прописує механізм консультацій, які «проводитимуться у разі виникнення ситуації, внаслідок якої виникає питання про ці зобов'язання». Цей інструмент був задіяний лише один раз у квітні 2014 року. Міністри закордонних справ України, США та Великобританії зустрілися у Парижі. Буджерін каже, незважаючи на те, що Сергій Лавров на той час був у Парижі, він не з'явився на зустріч.



Пайфер також додає, що Лавров тоді зробив досить контроверсійну заяву щодо меморандуму, заявивши, що документ було підписано з попередньою владою.

«Тобто виходить, що кожного разу, коли в якійсь країні змінюється влада, Росія має проводити нові переговори та перепідписувати всі угоди?» – дивується дипломат.

У квітні 2014-го за підсумками консультацій було прийнято заяву, яка засуджує дії Росії.

«Але, на жаль, на цьому процес у рамках Будапештського меморандуму закінчується. І я зараз не цілком можу прокоментувати, чому так сталося? Це, мабуть, уже питання до майбутніх істориків, які зможуть підняти документи адміністрації Барака Обами та зрозуміти, які там були внутрішні обговорення цієї теми. Але навіть дивно, що згодом вся військова допомога, яка надавалася Україні, не пішла в рамках Будапештського меморандуму», - додає дослідниця.

Буджерін також вважає, що політикам слід переглянути своє ставлення до Будапештського меморандуму. Оскільки і Мінський, і Нормандський процеси практично заблоковані, переговори в рамках Будапештського меморандуму зможуть, по-перше, залучити до процесу США, а по-друге, перезапустити його. Водночас Пайфер вважає, що оскільки Росія вже сказала, що проти приєднання США до переговорів, такий сценарій не надто реалістичний.