Будапештському меморандуму 27 років: чому відрізняються українська та англійська назви документа?

5 грудня виповнилося 27 років від дня підписання Україною, США, Росією та Великою Британією Будапештського меморандуму. Документ давав Україні запевнення у безпеці у зв'язку з приєднанням держави до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Будапештський меморандум став документом, який, по суті, підбив межу під ядерним статусом України. До цього в січні Україна підписала тристоронню заяву зі США та Росією, в якій вказувалося на прихильність до рішення про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У листопаді відповідний закон ухвалила Верховна Рада.
Американський дипломат Стівен Пайфер, який працював на початку 1990-х у Державному департаменті та брав безпосередню участь у переговорах, згадує: починаючи з 1991 року для Сполучених Штатів відмова України від ядерного статусу було питання номер один.
Будапештський меморандум став документом, який, по суті, підбив межу під ядерним статусом України. До цього в січні Україна підписала тристоронню заяву зі США та Росією, в якій вказувалося на прихильність до рішення про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У листопаді відповідний закон ухвалила Верховна Рада.
Американський дипломат Стівен Пайфер, який працював на початку 1990-х у Державному департаменті та брав безпосередню участь у переговорах, згадує: починаючи з 1991 року для Сполучених Штатів відмова України від ядерного статусу було питання номер один.
Сенатор Річард Лугар – один із ініціаторів програми Нанна-Лугара, яка дозволила США надавати допомогу країнам колишнього СРСР в утилізації ядерної зброї, в інтерв'ю Голосу Америки у 2016-му розповідав, що на початку 1990-х він відвідав Україну, Білорусь та Росію та на власні очі бачив ті загрозливі умови, в яких знаходилася низка ядерних військових об'єктів.
Про це знав і президент Росії – Борис Єльцин, і України – Леонід Кравчук. За словами Лугара, під час зустрічі з Кравчуком він сказав, що США готові надати Україні $100 млн, щоб допомогти Києву позбутися ядерної зброї. Кравчук був дуже схвильований, одразу разом із Лугаром вийшов до журналістів та сказав, що Вашингтон готовий дати $150 млн.
Пайфер підтверджує, що українська сторона мала побоювання щодо економічного аспекту роззброєння. І це стосувалося як втрати вартісного урану, так і витрат на утилізацію зброї. Американська сторона приймала ці аргументи та пропрацювала їх на користь України.
Дослідниця ядерної політики Мар'яна Буджерін погоджується, що у процесі переговорів багато інтересів України було враховано. Водночас вона звертає увагу на важливий аспект у контексті саме забезпечення безпеки. Адже україномовна та англомовна назви документа відрізняються. Якщо у першому варіанті йдеться про «гарантії безпеки», то в другому про «запевнення».
Пайфер пояснює, що основним у переговорах був англомовний документ, його й узгоджували сторони. І для американців таке формулювання було принциповим. І Україна та Росія з цим погодилися.
Пайфер пояснює, що основним у переговорах був англомовний документ, його й узгоджували сторони. І для американців таке формулювання було принциповим. І Україна та Росія з цим погодилися.
Оцінюючи значення меморандуму, Пайфер звертає увагу на те, що відмова від ядерного статусу по суті відкрила нову сторінку у співпраці України зі США, НАТО та Європою.
Буджерін, у свою чергу, звертає увагу на те, що відмова України від ядерної зброї мала важливе значення для всього процесу нерозповсюдження цього типу озброєння у світі. Адже після Києва так званий клуб ядерних держав покинули Білорусь та Казахстан.
У той самий час, якщо у 1994-му для української сторони питання у використанні різної термінології в англо- та україномовній версії меморандуму було не надто принциповим, то через двадцять років, у 2014, коли Володимир Путін розпочав збройну агресію проти України, він набув нового значення.
Адже якби в англомовній версії було вказано «гарантії», США мають застосувати своїх військових для захисту територіальної цілісності України. Пайфер, у свою чергу, погоджується, що навіть у рамках запевнень, зазначених у меморандумі, у 2014 році США мають зробити більше для захисту України.
Він вважає, що адміністрація Барака Обами у 2014-му припустилася помилки, коли не надала Україні летальної зброї.
У той самий час, якщо у 1994-му для української сторони питання у використанні різної термінології в англо- та україномовній версії меморандуму було не надто принциповим, то через двадцять років, у 2014, коли Володимир Путін розпочав збройну агресію проти України, він набув нового значення.
Адже якби в англомовній версії було вказано «гарантії», США мають застосувати своїх військових для захисту територіальної цілісності України. Пайфер, у свою чергу, погоджується, що навіть у рамках запевнень, зазначених у меморандумі, у 2014 році США мають зробити більше для захисту України.
Він вважає, що адміністрація Барака Обами у 2014-му припустилася помилки, коли не надала Україні летальної зброї.
Буджерін зазначає: меморандум прописує механізм консультацій, які «проводитимуться у разі виникнення ситуації, внаслідок якої виникає питання про ці зобов'язання». Цей інструмент був задіяний лише один раз у квітні 2014 року. Міністри закордонних справ України, США та Великобританії зустрілися у Парижі. Буджерін каже, незважаючи на те, що Сергій Лавров на той час був у Парижі, він не з'явився на зустріч.
Пайфер також додає, що Лавров тоді зробив досить контроверсійну заяву щодо меморандуму, заявивши, що документ було підписано з попередньою владою.
Пайфер також додає, що Лавров тоді зробив досить контроверсійну заяву щодо меморандуму, заявивши, що документ було підписано з попередньою владою.
У квітні 2014-го за підсумками консультацій було прийнято заяву, яка засуджує дії Росії.
Буджерін також вважає, що політикам слід переглянути своє ставлення до Будапештського меморандуму. Оскільки і Мінський, і Нормандський процеси практично заблоковані, переговори в рамках Будапештського меморандуму зможуть, по-перше, залучити до процесу США, а по-друге, перезапустити його. Водночас Пайфер вважає, що оскільки Росія вже сказала, що проти приєднання США до переговорів, такий сценарій не надто реалістичний.
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