Будапешт підтримає Київ

17:12 05 травня Київ, Україна

Будапешт допоможе у відновленні зруйнованих українських міст, які постраждали від навали армії рф.

На цьому наголосив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на міжнародній конференції донорів для України в Польщі.



За його словами, Угорщина допоможе Україні відбудувати зруйновані школи та лікарні у Київській області. При цьому він зазначив, що Будапешт готовий допомогти і в інших регіонах, якщо попросить уряд України.



Крім того, Будапешт надасть мобільні будинки для переселенців, а також прийме на лікування поранених українських та 130 дітей, яким потрібне спеціалізоване лікування.

"Я хочу чітко сказати тут: Угорщина підтримує Україну та її суверенітет. Ми чітко розділяємо, хто напав, і хто зазнав нападу. І ми засуджуємо військову агресію росії проти України та низку порушень прав людини та закликаємо до розслідування можливих військових злочинів", - заявив Сійярто.



Глава угорського МЗС нагадав, що в країні перебувають 627 тисяч біженців із України.