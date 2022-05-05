Будапешт підтримає Київ

Будапешт допоможе у відновленні зруйнованих українських міст, які постраждали від навали армії рф.
На цьому наголосив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на міжнародній конференції донорів для України в Польщі.
За його словами, Угорщина допоможе Україні відбудувати зруйновані школи та лікарні у Київській області. При цьому він зазначив, що Будапешт готовий допомогти і в інших регіонах, якщо попросить уряд України.
Крім того, Будапешт надасть мобільні будинки для переселенців, а також прийме на лікування поранених українських та 130 дітей, яким потрібне спеціалізоване лікування.
За його словами, Угорщина допоможе Україні відбудувати зруйновані школи та лікарні у Київській області. При цьому він зазначив, що Будапешт готовий допомогти і в інших регіонах, якщо попросить уряд України.
Крім того, Будапешт надасть мобільні будинки для переселенців, а також прийме на лікування поранених українських та 130 дітей, яким потрібне спеціалізоване лікування.
Глава угорського МЗС нагадав, що в країні перебувають 627 тисяч біженців із України.
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