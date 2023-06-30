Будапешт не схвалює плани ЄС щодо збільшення фінансування України - Орбан

Угорщина не схвалює плани Єврокомісії надати Україні більше грошей та не бажає вносити додаткові гроші для фінансування збільшених витрат ЄС на обслуговування боргу за позикою.
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю державному радіо, повідомляє Reuters.
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю державному радіо, повідомляє Reuters.
Орбан додав, що вважає "смішним та абсурдним" те, що Угорщина має вносити більше грошей для фінансування витрат на обслуговування боргу.
Зазначається, що Будапешт, як і Варшава, не отримали коштів із фонду відновлення Євросоюзу через суперечку про верховенство права.
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