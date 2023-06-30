Будапешт не схвалює плани ЄС щодо збільшення фінансування України - Орбан

12:03 30 червня Київ, Україна

Угорщина не схвалює плани Єврокомісії надати Україні більше грошей та не бажає вносити додаткові гроші для фінансування збільшених витрат ЄС на обслуговування боргу за позикою.



Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю державному радіо, повідомляє Reuters.

"Зрозуміло одне: ми, угорці, не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні кошти на суму близько 70 мільярдів євро", - сказав Віктор Орбан.

Орбан додав, що вважає "смішним та абсурдним" те, що Угорщина має вносити більше грошей для фінансування витрат на обслуговування боргу.

"Ми вважаємо абсолютно смішним та абсурдним те, що ми маємо вносити більше грошей для фінансування витрат на обслуговування боргу за позикою, з якої ми досі не отримали кошти, які ми маємо право отримати", - сказав глава уряду Угорщини.

Зазначається, що Будапешт, як і Варшава, не отримали коштів із фонду відновлення Євросоюзу через суперечку про верховенство права.