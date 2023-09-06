Буданов: рф вже перекинула перші ядерні боєголовки, але білорусь не готова до їхньої експлуатації

18:24 31 серпня Київ, Україна

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росія вже доставила до білорусі перші ядерні боєголовки.

Про це генерал-майор повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, ядерна зброя на білоруській території – це "велика геополітична гра", а також засіб стримування та підвищення ставок.
"Буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До цього проводилися масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить погані документи для білорусі", - розповів Буданов.
Глава ГУР зазначив, що російське управління, яке відповідає за ядерні заряди, написало, що, за результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах "Іскандер", було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації ядерної зброї.
"Водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка-У"", - додав генерал-майор.