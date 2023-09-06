Буданов: рф вже перекинула перші ядерні боєголовки, але білорусь не готова до їхньої експлуатації

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росія вже доставила до білорусі перші ядерні боєголовки.
Про це генерал-майор повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.
За його словами, ядерна зброя на білоруській території – це "велика геополітична гра", а також засіб стримування та підвищення ставок.
Глава ГУР зазначив, що російське управління, яке відповідає за ядерні заряди, написало, що, за результатами тренувань з ядерними імітаторами на ракетних комплексах "Іскандер", було визнано повну неготовність білорусі до експлуатації ядерної зброї.
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