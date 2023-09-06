Буданов розповів подробиці спецоперації з російським гелікоптером Мі-8

Глава ГУР Кирило Буданов розповів журналістам подробиці спецоперації з російським бойовим вертольотом Мі-8, що приземлився на аеродромі в Полтаві.
Крім пілота на борту було ще двоє людей. «Коли вони зрозуміли, де вони, вони спробували втекти і були знищені, хотілося б взяти живими, але маємо, що маємо, а пілот наш чудово почувається».
Буданов відмовився коментувати, якою була мотивація у пілота піти на співпрацю з Україною. Цю спецоперацію він вважає однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.
За словами керівника ГУР, вертоліт знаходиться у Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення "офіційного кіно".
За словами керівника ГУР, вертоліт знаходиться у Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення "офіційного кіно".
Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем перетнув кордон і здався українським збройним силам.
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