Буданов розповів подробиці спецоперації з російським гелікоптером Мі-8

07:38 24 серпня Київ, Україна

Глава ГУР Кирило Буданов розповів журналістам подробиці спецоперації з російським бойовим вертольотом Мі-8, що приземлився на аеродромі в Полтаві.

"Українські розвідники зуміли знайти правильний підхід до пілота та створити такі умови, «щоб непомітно для всіх вивезти його родину, і врешті-решт зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається", - розповів Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Крім пілота на борту було ще двоє людей. «Коли вони зрозуміли, де вони, вони спробували втекти і були знищені, хотілося б взяти живими, але маємо, що маємо, а пілот наш чудово почувається».

"Пілот має два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут (в Україні - ред.)", - додає Кирило Буданов.

Буданов відмовився коментувати, якою була мотивація у пілота піти на співпрацю з Україною. Цю спецоперацію він вважає однією з найкращих проведених його відомством за всю історію України.



За словами керівника ГУР, вертоліт знаходиться у Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення "офіційного кіно".