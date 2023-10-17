Буданов розповів, коли ГУР отримало точну дату вторгнення росії в Україну

"Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно на день, на два відтягували та відтягували. Але 23 числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. Це було доведено до першої особи держави (президента Володимира Зеленського – ред.). Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 04:00 вже не так багато залишалося часу, - сказав Буданов.