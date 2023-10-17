Буданов розповів, коли ГУР отримало точну дату вторгнення росії в Україну
07:01 17 жовтня Київ, Україна
Начальник Головного управління розвідки (ГУР)
Міноборони Кирило Буданов заявив, що точну дату початку вторгнення росії в Україну отримав 23 лютого 2022 року.
Про це генерал-лейтенант повідомив у підкасті УП "24.02: Реконструкція".
"Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно на день, на два відтягували та відтягували. Але 23 числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. Це було доведено до першої особи держави (президента Володимира Зеленського – ред.). Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 04:00 вже не так багато залишалося часу, - сказав Буданов.
Глава ГУР розповів, що вже 23 лютого разом із дружиною "заселився" до свого кабінету у будівлі військової розвідки.
"Заселилися до кабінету, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трохи задрімав. І приблизно десь о 03:30 мені зателефонував керівник Офісу Президента і каже: "Ну от уже 03:30, начебто все спокійно. Може, якось обійдеться?".Кажу: "Ну давайте сподіватися на краще, але щось я сумніваюся в цьому". І так ми з ним проговорили майже чотири години", — зазначив генерал-лейтенант.
Буданов також поділився, що для нього було важливо, щоб його інформація про повномасштабне вторгнення рф виявилася правдивою.
"Для мене, ви повинні розуміти, адже це теж виклик був. Бо якщо я, як керівник спецслужби, дав би неправильну доповідь, це була б ганьба для мене. Реально десь о 04:20 вже почало прилітати. Ну, все, я видихнув. Тепер треба розпочинати роботу над наступним питанням", - додав глава ГУР.
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