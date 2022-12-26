Буданов розповів, як Україна поверне Крим

12:05 26 грудня Київ, Україна





Про це повідомив Буданов у інтерв'ю. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Крим буде повернуто комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.Про це повідомив Буданов у інтерв'ю.

"Крим буде повернутий комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - зазначає Буданов.

Відповідаючи на ремарку, що для західних країн Крим є "червоною лінією", глава розвідки сказав, що йому "не цікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу".



Буданов підкреслив, що Україна поверне назад усі втрачені території.



Він нагадав, що Україна – це країна, визнана у межах 1991 року, а хто з цим не згоден, той не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН.



На запитання, куди порадить поїхати на море у відпустку влітку 2023 року, Буданов відповів: "Я пораджу у Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".