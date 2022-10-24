Буданов оцінив можливість підриву греблі Каховської ГЕС

11:10 24 жовтня Київ, Україна

Голова Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував замінування росіянами греблі Каховської ГЕС та оцінив можливість її підриву.



За його словами, зараз гребля частково замінована.

"Підрив цієї дамби точно приведе до екологічного лиха, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити - що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так ось, щоби підірвати її повністю, такі роботи не проведені. Мінування проведено частково для часткової руйнації, якщо буде потрібно", - сказав голова ГУР.

За словами Буданова, щоб зруйнувати конструкцію такого рівня як Каховська гребля, потрібні десятки тонн вибухівки, що правильно розташована.

"Не можна КамАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть", - сказав він.

Глава ГУР зазначив, що підрив дамби призведе до суцільного затоплення лівобережжя Херсонщини і росія втратить "навіть теоретичну можливість подачі води до Північнокримського каналу Криму".



Крім того, руйнація греблі знищить можливість існування ЗАЕС, бо станція нерозривно пов'язана з нею.

"Ну, і звичайно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде. Але вони будуть змушені відступити до Криму. Іншими словами, якщо зробити суцільну руйнацію, це сценарій такий. Чи готові вони до цього? Думаю, що ні», - сказав Буданов.

При частковому руйнуванні греблі, за словами глави ГУР, російські війська виведуть з ладу шлюзову частину та машинні зали та зроблять греблю непридатною для використання за призначенням.