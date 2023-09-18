Буданов назвав головні цілі запуску безпілотників по рф

11:09 18 вересня Київ, Україна

Глава Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по території рф.

Про це він розповів в інтерв'ю The Economist.



Після вторгнення росії у 2022 році Україна повільно, але впевнено почала нарощувати власне виробництво зброї. Це безпілотники та ракети великої дальності, зброя, яка може уражати далеко за лінією фронту.



Минулого тижня світ побачив нові можливості України завдяки серії ударів ракетами та безпілотниками по кораблях, підводному човну, сухих доках та ППО в Криму. Провідну роль у таких нападах відіграє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Безпілотники однозначно полегшать операції зі звільнення наших територій. Дрони не мають страху. Нам їх не шкода", - сказав генерал-лейтенант Буданов.

Є три головні цілі нової кампанії безпілотників України проти росії:

вичерпати російські системи протиповітряної оборони;

вивести з ладу військовий транспорт та бомбардувальники;

завдати шкоди військовим виробничим об'єктам.

Як розповів Буданов, є ще й другорядна мета – психологічна. Це посіяти неспокій у населення та порушити нормальні економічні процеси всередині росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.