Буданов назвав головні цілі для українських безпілотників на території росії

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що підприємства, які виробляють ракети військово-промислового комплексу росії, є однією з головних цілей українських дронів.
Про це генерал-лейтенант повідомив у коментарі NV.
За словами Буданова, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність - всі вони працюють на ВПК росії.
За словами Буданова, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність - всі вони працюють на ВПК росії.
Серед атакованих останнім часом підприємств генерал-лейтенант назвав Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виготовляє електронне обладнання для ракет, а також Рідкінський дослідний завод (Тверська область росії), де виробляють компоненти ракетного палива.
Крім того, Буданов додав, що третина заводів, зайнятих у росіян у цій сфері, розташована у зоні досяжності безпілотників.
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