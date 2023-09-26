Буданов назвав головні цілі для українських безпілотників на території росії

17:25 26 вересня Київ, Україна

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що підприємства, які виробляють ракети військово-промислового комплексу росії, є однією з головних цілей українських дронів.

Про це генерал-лейтенант повідомив у коментарі NV.



За словами Буданова, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність - всі вони працюють на ВПК росії.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії щодо об'єктів оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету лише одне: уповільнити виробництво російського озброєння", - пояснив глава ГУР.

Серед атакованих останнім часом підприємств генерал-лейтенант назвав Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виготовляє електронне обладнання для ракет, а також Рідкінський дослідний завод (Тверська область росії), де виробляють компоненти ракетного палива.



Крім того, Буданов додав, що третина заводів, зайнятих у росіян у цій сфері, розташована у зоні досяжності безпілотників.