Буданов: ідея перенести війну на росію - "чудова"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив свою думку щодо перенесення війни на територію російської федерації і вважає цю ідею "чудовою".
В інтерв'ю Наталі Мосейчук Буданов зазначив, що це рішення не має схожості з методами, які використовуються росією, і не слід проводити паралелі між ними.
На його думку, війна має бути переміщена на інші території, які, за його словами, є об'єктами інтересу для України, такі як російська федерація та інші області, на яких присутній їхній вплив.
В інтерв'ю Наталі Мосейчук Буданов зазначив, що це рішення не має схожості з методами, які використовуються росією, і не слід проводити паралелі між ними.
На його думку, війна має бути переміщена на інші території, які, за його словами, є об'єктами інтересу для України, такі як російська федерація та інші області, на яких присутній їхній вплив.
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