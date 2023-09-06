Буданов: ідея перенести війну на росію - "чудова"

11:47 01 вересня Київ, Україна

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив свою думку щодо перенесення війни на територію російської федерації і вважає цю ідею "чудовою".

В інтерв'ю Наталі Мосейчук Буданов зазначив, що це рішення не має схожості з методами, які використовуються росією, і не слід проводити паралелі між ними.

На його думку, війна має бути переміщена на інші території, які, за його словами, є об'єктами інтересу для України, такі як російська федерація та інші області, на яких присутній їхній вплив.