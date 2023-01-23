Буданов та Малюк координують свої дії

17:26 23 січня Київ, Україна





Про це стало відомо у понеділок, 23 січня. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду.Про це стало відомо у понеділок, 23 січня.

"Головне управління розвідки МО України та Служба безпеки України мають спільне бачення щодо заходів з оборони країни. Керівники двох відомств координують свої дії та разом планують та проводять складні операції зі знешкодження ворога", – йдеться у повідомленні.

ГУР зазначили, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками відомств – ворожі наративи, які спростовуються щоденною спільною роботою зі знешкодження ворога.

"Головне, що ми маємо спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", – зазначив Малюк.



У СБУ додали, що глави спецслужб "обговорили майбутні спецоперації, які наблизять перемогу України".