Британські юристи знайшли активи росіян, які можна додати до списку санкцій

10:17 09 червня Київ, Україна

Британські юристи виявили сотні високопоставлених росіян з активами за кордоном, які можна було б додати до міжнародних санкційних списків.



Про це пише Bloomberg.



Зазначається, що такий крок є частиною міжнародних спроб тиснути на рф економічними способами, оскільки росія продовжує вторгнення в Україну.



За словами джерел агентства, такі зусилля розпочалися після початку російського вторгнення в Україну в лютому, коли уряди по всьому світу розпочали процес запровадження санкцій та обмежень проти олігархів та інших багатіїв, які вважаються близькими до кремля.



Bloomberg пише, що Київ звернувся до українських дипломатів у Лондоні із проханням допомогти у пошуку незаконних російських активів.



Ті, своєю чергою, звернулися до однієї з фірм лондонського Сіті, пізніше до роботи підключилися кілька інших фірм.



Зазначається, що юристи використали, зокрема, дані щодо витоків, наприклад, документи "Панамського архіву", які звірялися з іншими джерелами, щоб перевірити, чи отримано цю власність законним шляхом.



При цьому агентство не уточнює, які саме британські компанії брали участь у збиранні інформації про росіян.



До списку увійшли високопоставлені, але не надто публічні російські чиновники та військовослужбовці, які володіють нерухомістю та іншими активами на мільйони фунтів стерлінгів у Лондоні та на півдні Франції, розповіло агентству одне з джерел.



Юристи перевіряють й інші міжнародні зв'язки росіян, зокрема, дані про їхніх дітей, які навчаються у закордонних приватних школах.



Співробітники двох фірм, які брали участь у пошуку російських активів, розповіли Bloomberg, що працювали безкоштовно та передали списки з кандидатами на включення до списків санкцій до посольства України у Лондоні.



Вони попросили про анонімність, побоюючись тиску з боку російської влади, зазначає агентство.



У посольстві України в Лондоні агентству заявили, що поки що "недоречно" коментувати можливі майбутні санкції, оскільки це може "підірвати їхню дію".