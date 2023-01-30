Британські танки Challenger 2 будуть на передовій в Україні "ближче до літа"

19:46 30 січня Київ, Україна

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що 14 танків Challenger 2 можуть прибути в Україну ближче до літа або у другій половині весни.



Уоллес цитує Reuters.

"Це буде ближче до літа або в травні - це буде, ймовірно, ближче до Великодня", - сказав він, відповідаючи у парламенті на питання, коли танки будуть розгорнуті на полі бою.

Міністр оборони зазначив, що з міркувань безпеки він не може назвати графіку тренувань для українських військових на британських танках.. Однак він додав, що тренування розпочнеться з навчання їх індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до бойових дій у складі підрозділів.



Українські танкісти 29 січня прибули до Британії для навчання на Challenger 2 .



Раніше заступник міністра оборони Великої Британії Алекс Чалк заявляв, що Велика Британія сподівається, що 14 танків Challenger 2 прибудуть до України вже у березні цього року.. До цього часу, за його словами, українські військові проходитимуть інтенсивне навчання з управління та обслуговування цих транспортних засобів.