Британські танки Challenger 2 будуть на передовій в Україні "ближче до літа"

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що 14 танків Challenger 2 можуть прибути в Україну ближче до літа або у другій половині весни.
Уоллес цитує Reuters.
Уоллес цитує Reuters.
Міністр оборони зазначив, що з міркувань безпеки він не може назвати графіку тренувань для українських військових на британських танках.. Однак він додав, що тренування розпочнеться з навчання їх індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до бойових дій у складі підрозділів.
Українські танкісти 29 січня прибули до Британії для навчання на Challenger 2 .
Раніше заступник міністра оборони Великої Британії Алекс Чалк заявляв, що Велика Британія сподівається, що 14 танків Challenger 2 прибудуть до України вже у березні цього року.. До цього часу, за його словами, українські військові проходитимуть інтенсивне навчання з управління та обслуговування цих транспортних засобів.
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