Британські інструктори навчатимуть українських військових у Румунії

"Це інший тип спеціалізації українських Збройних сил, який здебільшого проходив у Великій Британії. Але в рамках тристоронньої дискусії Румунія — Україна — Велика Британія зрозуміло, що для українців це простіше, щоб мати місце ближче до своєї країни. Прихильність Румунії до України полягала в тому, щоб надати місце цим тренінгам, щоб захистити наші спільні цінності та нашу демократію. Я не хочу надавати конкретні подробиці, але сподіваюся, що ці тренування розпочнуться у першому півріччі наступного року", - додав Ендрю Нобл.