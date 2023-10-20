Британські інструктори навчатимуть українських військових у Румунії
10:01 20 жовтня Київ, Україна
Військові інструктори з Великобританії приїдуть на початку 2024 року навчати українців на румунських базах. Таке рішення дозволить українським бійцям тренуватися ближче до фронту та швидше повертатися на поле бою.
Про це повідомив у понеділок посол Великобританії в Бухаресті Ендрю Нобл під час пресконференції, організованої наприкінці свого мандата, пише Agerpres.
"Ми тісно працюємо щодо спільного аналізу ситуації в Україні, на місцях. Військові експерти з Великобританії приїдуть наступного року вчити українців на румунські бази. Я думаю, що до певної міри це високий доказ дипломатичної співпраці", – зазначив дипломат.
Він нагадав, що уряд Румунії вже затвердив нормативно-правову базу для підготовки українських пілотів на літаках F-16 у Румунії.
"Це інший тип спеціалізації українських Збройних сил, який здебільшого проходив у Великій Британії. Але в рамках тристоронньої дискусії Румунія — Україна — Велика Британія зрозуміло, що для українців це простіше, щоб мати місце ближче до своєї країни. Прихильність Румунії до України полягала в тому, щоб надати місце цим тренінгам, щоб захистити наші спільні цінності та нашу демократію. Я не хочу надавати конкретні подробиці, але сподіваюся, що ці тренування розпочнуться у першому півріччі наступного року", - додав Ендрю Нобл.
Він також зазначив, як пише видання, що Румунія має "дуже ефективну дипломатичну систему".
"Мені було дуже приємно працювати з Міністерством закордонних справ Румунії та людьми з уряду, розглядаючи деякі з найскладніших і найделікатніших поточних тем у дипломатичній сфері", - зауважив посол Великобританії.
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