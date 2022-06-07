Британські адвокати та поліціянти допоможуть Україні розслідувати військові злочини рф

15:36 07 червня Київ, Україна

Великобританія планує надати адвокатів та поліціянтів для підтримки розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) з військових злочинів, що скоюються військовими рф в Україні.



Про це інформує британський уряд на своєму офіційному сайті з посиланням на віцепрем'єр-міністра Домініка Рааба.

"На додаток до фінансування у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів, наданого на початку цього року, буде запропоновано спеціальну юридичну та поліційну групу для підтримки розслідування. Сюди входитиме спеціальний офіцер столичної поліції, дислокований у Гаазі, який надасть МКС швидкий доступ до британської поліції та військової експертизи. Сім британських юристів, які мають великий досвід у сфері міжнародного кримінального права, запропонували допомогти виявити докази та притягнути до відповідальності винних у військових злочинах", – йдеться у повідомленні.

Допомога передбачає також проведення спеціального тренінгу щодо розслідування військових злочинів для української поліції від імені Міжнародного кримінального суду у співпраці з норвезькою поліцією; постійний аналіз оборони та моніторинг подій в Україні, включаючи збереження будь-яких доказів щодо військових злочинів.



Як зазначають в уряді, російські війська повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість.



У повідомленні наголошується, що на початку цього місяця генеральна прокурорка Великобританії Суелла Браверман відвідала Україну та очолила делегацію експертів з військових злочинів у регіоні для підтримки роботи генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової.