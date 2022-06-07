Британські адвокати та поліціянти допоможуть Україні розслідувати військові злочини рф

Великобританія планує надати адвокатів та поліціянтів для підтримки розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) з військових злочинів, що скоюються військовими рф в Україні.
Про це інформує британський уряд на своєму офіційному сайті з посиланням на віцепрем'єр-міністра Домініка Рааба.
Про це інформує британський уряд на своєму офіційному сайті з посиланням на віцепрем'єр-міністра Домініка Рааба.
Допомога передбачає також проведення спеціального тренінгу щодо розслідування військових злочинів для української поліції від імені Міжнародного кримінального суду у співпраці з норвезькою поліцією; постійний аналіз оборони та моніторинг подій в Україні, включаючи збереження будь-яких доказів щодо військових злочинів.
Як зазначають в уряді, російські війська повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість.
У повідомленні наголошується, що на початку цього місяця генеральна прокурорка Великобританії Суелла Браверман відвідала Україну та очолила делегацію експертів з військових злочинів у регіоні для підтримки роботи генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової.
Як зазначають в уряді, російські війська повинні знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість.
У повідомленні наголошується, що на початку цього місяця генеральна прокурорка Великобританії Суелла Браверман відвідала Україну та очолила делегацію експертів з військових злочинів у регіоні для підтримки роботи генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової.
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