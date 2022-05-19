Британська розвідка: у лавах російських командирів продовжуються чищення

Розвідка Великобританії продовжує публікувати свою аналітику. Тепер британці інформують про те, що кремль продовжує чищення керівництва армії. В останні тижні росія звільнила воєначальників, які погано діяли на початкових етапах вторгнення.
🔺 Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, дискваліфікований за нездатність захопити Харків.
🔺 Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував чорноморським флотом росії, також, ймовірно, був усунений з посади після затоплення крейсера "москва" у квітні.
🔺 Начальник Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента путіна.
🔺 Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, дискваліфікований за нездатність захопити Харків.
🔺 Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував чорноморським флотом росії, також, ймовірно, був усунений з посади після затоплення крейсера "москва" у квітні.
🔺 Начальник Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента путіна.
Британці вважають, що пошук винних продовжиться і він послабить загалом військові зусилля росії в Україні, а саме через страх військових виявляти ініціативу.
Головне управління розвідки Міноборони України раніше інформувало, щоб зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань.
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