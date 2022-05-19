Британська розвідка: у лавах російських командирів продовжуються чищення

11:30 19 травня Київ, Україна

Розвідка Великобританії продовжує публікувати свою аналітику. Тепер британці інформують про те, що кремль продовжує чищення керівництва армії. В останні тижні росія звільнила воєначальників, які погано діяли на початкових етапах вторгнення.



🔺 Генерал-лейтенант Сергій Кисіль, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, дискваліфікований за нездатність захопити Харків.



🔺 Віцеадмірал Ігор Осипов, який командував чорноморським флотом росії, також, ймовірно, був усунений з посади після затоплення крейсера "москва" у квітні.



🔺 Начальник Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на своїй посаді, але незрозуміло, чи він зберігає довіру президента путіна.

«Культура замовчування та пошуку цапів-відбувайлів, ймовірно, поширена в російській військовій системі та системі безпеки. Багато чиновників, причетних до вторгнення, ймовірно, все більше уваги приділятимуть тому, щоб уникнути особистої відповідальності за невдачі операції. Це, ймовірно, створить додаткове навантаження на централізовану модель управління, оскільки офіцери все частіше прагнутимуть покласти ухвалення ключових рішень на начальство», - робить висновок Міноборони Великобританії.

Британці вважають, що пошук винних продовжиться і він послабить загалом військові зусилля росії в Україні, а саме через страх військових виявляти ініціативу.