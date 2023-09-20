Британська розвідка повідомляє про значний прогрес українських військ під Бахмутом

11:42 20 вересня Київ, Україна

Взяття під контроль Кліщіївки та Андріївки, приблизно за 8 км на південь від Бахмута Донецької області, наблизило українські війська до дороги Т 05-13 — одного з основних шляхів постачання до Бахмуту з півдня.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Проте росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти, зазначили британські розвідники.



За даними британської розвідки, нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабила російську оборону навколо Бахмута.