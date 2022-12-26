Британська розвідка вважає неефективними оборонні позиції військ рф в Україні

15:24 26 грудня Київ, Україна

Британська розвідка вважає, що оборонні позиції, які вибудовують російські війська вздовж багатьох ділянок лінії фронту в Україні, не будуть ефективними.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.



У розвідці зазначили, що з жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Зокрема, вони облаштують додаткові поля протитанкових та протипіхотних мін, що майже напевно виходить за межі російських доктринальних вказівок.