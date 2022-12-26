Британська розвідка вважає неефективними оборонні позиції військ рф в Україні

15:24 26 грудня Київ, Україна

Британська розвідка вважає, що оборонні позиції, які вибудовують російські війська вздовж багатьох ділянок лінії фронту в Україні, не будуть ефективними.
 
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У розвідці зазначили, що з жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Зокрема, вони облаштують додаткові поля протитанкових та протипіхотних мін, що майже напевно виходить за межі російських доктринальних вказівок.
"Мінні поля являють собою ефективну перешкоду для навчених військ, тільки якщо вони закриті спостереженням та вогнем. Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде брак засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів", - йдеться у повідомленні.
 
 