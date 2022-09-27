Британська розвідка вважає, що путін 30 вересня оголосить анексію окупованих територій

10:54 27 вересня Київ, Україна

У п'ятницю, 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту, президент росії та військовий злочинець володимир путін може оголосити про анексію окупованих українських територій.

Про це повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Як повідомляється, існує реальна ймовірність того, що путін скористається своїм зверненням, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до держави-терориста росії.



За даними розвідки, псевдореферендуми, що проводяться в цей час, на цих територіях планують завершитися сьогодні, 27 вересня.

"Лідери росії майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про анексію буде сприйнято як підтвердження доцільності "спеціальної військової операції" (так в росії офіційно називають широкомасштабну війну проти України - ред.) і зміцнить патріотичну підтримку конфлікту", - йдеться в повідомленні британської розвідки.

Однак, на думку відомства, це прагнення, ймовірно, буде підірвано інформацією про нещодавні невдачі росії на полі бою та занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.