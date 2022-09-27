Британська розвідка вважає, що путін 30 вересня оголосить анексію окупованих територій

У п'ятницю, 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту, президент росії та військовий злочинець володимир путін може оголосити про анексію окупованих українських територій.
Про це повідомило Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Як повідомляється, існує реальна ймовірність того, що путін скористається своїм зверненням, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до держави-терориста росії.
За даними розвідки, псевдореферендуми, що проводяться в цей час, на цих територіях планують завершитися сьогодні, 27 вересня.
Як повідомляється, існує реальна ймовірність того, що путін скористається своїм зверненням, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до держави-терориста росії.
За даними розвідки, псевдореферендуми, що проводяться в цей час, на цих територіях планують завершитися сьогодні, 27 вересня.
Однак, на думку відомства, це прагнення, ймовірно, буде підірвано інформацією про нещодавні невдачі росії на полі бою та занепокоєнням щодо часткової мобілізації, оголошеної минулого тижня.
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