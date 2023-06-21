Британська розвідка: росія зміцнює оборону біля Перекопу в Криму

Згідно з інформацією британської розвідки, російський агресор почав формування оборонних рубежів поблизу Перекопа, ймовірно, передбачаючи можливу спробу українських військових зайти до Криму.
Ці висновки містяться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії на 21 червня.
Зазначається, що останніми тижнями російські сили продовжили зміцнювати свою оборону на задньому фронті, особливо в районах наближення до окупованого Криму.
Ці висновки містяться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії на 21 червня.
Зазначається, що останніми тижнями російські сили продовжили зміцнювати свою оборону на задньому фронті, особливо в районах наближення до окупованого Криму.
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