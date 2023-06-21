Британська розвідка: росія зміцнює оборону біля Перекопу в Криму

10:33 21 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією британської розвідки, російський агресор почав формування оборонних рубежів поблизу Перекопа, ймовірно, передбачаючи можливу спробу українських військових зайти до Криму.



Ці висновки містяться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії на 21 червня.



Зазначається, що останніми тижнями російські сили продовжили зміцнювати свою оборону на задньому фронті, особливо в районах наближення до окупованого Криму.