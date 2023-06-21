Британська розвідка: росія зміцнює оборону біля Перекопу в Криму

10:33 21 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією британської розвідки, російський агресор почав формування оборонних рубежів поблизу Перекопа, ймовірно, передбачаючи можливу спробу українських військових зайти до Криму.

Ці висновки містяться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії на 21 червня.

Зазначається, що останніми тижнями російські сили продовжили зміцнювати свою оборону на задньому фронті, особливо в районах наближення до окупованого Криму.
 
"Це включає розташовану на вузькому перешийку довжиною 9 км і шириною 3,5 км, на північ від міста Армянськ, велику оборонну зону. Ретельно сплановані зміцнення свідчать, що російське командування вважає, що українські сили здатні прямо наступити на Крим. Росія продовжує надавати найвищий політичний пріоритет збереженню контролю над півостровом", - стверджує розвідка.