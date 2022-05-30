Британська розвідка: росія зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки

Російські війська зазнали величезних втрат серед офіцерів молодшої та середньої ланки під час війни проти України, йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великобританії.
На думку британської військової розвідки, серед причин цього — той факт, що командири батальйонів та бригад через високу особисту відповідальність за результат вирушають на передову, а молодші офіцери, у свою чергу, змушені особисто керувати тактичними діями на нижчому рівні через брак добре навчених та наділених повноваженнями військовослужбовців сержантського складу, які виконують цю роль у західних військах.
Через брак офіцерів, як вважають автори зведення, знизиться ефективність нових батальйонно-тактичних груп, які збирають із військовослужбовців розгромлених у ході боїв підрозділів.
У звіті також згадуються численні повідомлення, що викликають довіру, про локальні заколоти серед російських військових. Як стверджують британські військові, за цих умов нестача офіцерів сприятиме подальшому погіршенню дисципліни та бойового духу.
На думку британської військової розвідки, серед причин цього — той факт, що командири батальйонів та бригад через високу особисту відповідальність за результат вирушають на передову, а молодші офіцери, у свою чергу, змушені особисто керувати тактичними діями на нижчому рівні через брак добре навчених та наділених повноваженнями військовослужбовців сержантського складу, які виконують цю роль у західних військах.
Через брак офіцерів, як вважають автори зведення, знизиться ефективність нових батальйонно-тактичних груп, які збирають із військовослужбовців розгромлених у ході боїв підрозділів.
У звіті також згадуються численні повідомлення, що викликають довіру, про локальні заколоти серед російських військових. Як стверджують британські військові, за цих умов нестача офіцерів сприятиме подальшому погіршенню дисципліни та бойового духу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі