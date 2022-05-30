Британська розвідка: росія зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки

11:41 30 травня Київ, Україна

Російські війська зазнали величезних втрат серед офіцерів молодшої та середньої ланки під час війни проти України, йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великобританії.



На думку британської військової розвідки, серед причин цього — той факт, що командири батальйонів та бригад через високу особисту відповідальність за результат вирушають на передову, а молодші офіцери, у свою чергу, змушені особисто керувати тактичними діями на нижчому рівні через брак добре навчених та наділених повноваженнями військовослужбовців сержантського складу, які виконують цю роль у західних військах.



Через брак офіцерів, як вважають автори зведення, знизиться ефективність нових батальйонно-тактичних груп, які збирають із військовослужбовців розгромлених у ході боїв підрозділів.



У звіті також згадуються численні повідомлення, що викликають довіру, про локальні заколоти серед російських військових. Як стверджують британські військові, за цих умов нестача офіцерів сприятиме подальшому погіршенню дисципліни та бойового духу.