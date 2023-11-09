Британська розвідка: росія перерозподіляє ППО у зв'язку з втратою комплексів С-400

14:05 09 листопада Київ, Україна

Після втрати низки зенітно-ракетних комплексів SA-21 (С400 "Тріумф"), про які стало відомо минулого тижня, росія буде змушена переглянути стратегію протиповітряної оборони. Це може послабити російську оборону на периферії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Як зазначається, "для збереження покриття над Україною" москва повинна буде перекинути ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини росії.

"Зняття цих систем, розміщених у стратегічно важливих місцях, а також вздовж кордонів росії, майже напевно послабить російську протиповітряну оборону на периферії", - повідомила британська розвідка.

У відомстві зазначається, що перерозподіл стратегічних засобів ППО ще раз продемонструє, як війна проти України продовжує перевантажувати російську армію та послаблює її здатність утримувати базову оборону на величезній території.



До речі, головні російські ЗРК великої дальності, такі як SA-21 (С-400 "Тріумф") здатні вражати цілі на відстані до 400 кілометрів.