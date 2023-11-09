Британська розвідка: росія перерозподіляє ППО у зв'язку з втратою комплексів С-400

Після втрати низки зенітно-ракетних комплексів SA-21 (С400 "Тріумф"), про які стало відомо минулого тижня, росія буде змушена переглянути стратегію протиповітряної оборони. Це може послабити російську оборону на периферії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначається, "для збереження покриття над Україною" москва повинна буде перекинути ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини росії.
Як зазначається, "для збереження покриття над Україною" москва повинна буде перекинути ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини росії.
У відомстві зазначається, що перерозподіл стратегічних засобів ППО ще раз продемонструє, як війна проти України продовжує перевантажувати російську армію та послаблює її здатність утримувати базову оборону на величезній території.
До речі, головні російські ЗРК великої дальності, такі як SA-21 (С-400 "Тріумф") здатні вражати цілі на відстані до 400 кілометрів.
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