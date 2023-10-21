Британська розвідка розвінчала потенціал "гіперзвукової" ракети Кінжал

10:57 21 жовтня Київ, Україна

Після того, як президент Росії Володимир Путін, послав літаки МіГ-31 з ракетами Кинжал патрулювати Чорне море, була цілком об'єктивна реакція британської розвідки. Справа в тому, що за словами розвідомства, ця так звана "гіперзвукова" російська ракета все ще перебуває на стадії експлуатаційних випробувань, а результати її застосування в Україні – незадовільні.. Про це повідомила британська розвідка у Twitter у суботу, 21 жовтня.

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, розрахованій на внутрішню аудиторію: Захід називається агресором, а діяльність Росії – необхідною для захисту держави", – заявили у розвідці.

Аналітики вважають, що "конкретна згадка путіним ракети Кинжал і її можливостей майже напевно було зроблено зі стратегічною метою, щоб продемонструвати, що росія, як і раніше, здатна виробляти і експлуатувати нові види озброєнь, незважаючи на український конфлікт, що триває".

"Кинжал фактично продовжує перебувати в стадії експлуатаційних випробувань, причому результати його застосування в Україні поки що незадовільні. На папері він, як і раніше, має високий потенціал, здатний літати на гіперзвукових швидкостях і ухилятися від сучасних систем ППО, хоча для реалізації цього потенціалу росії майже напевно, необхідно значно покращити його застосування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за час війни українська ППО збила 13 ракет Кінжал, переважно у районі Києва. Востаннє росія застосувала ці ракети 11 серпня. Одну з ракет вдалося збити, а ще три вдарили по аеродрому в Коломиї на Івано-Франківщині.. Метою ворога були пілоти, які навчатимуться на F-16.

Також повідомлялося, що під час атаки 11 серпня росіяни втратили одну з ракет Кінжал. Вона впала в Тульській області. Ракету знайшли за місяць під час польових робіт.