Британська розвідка викрила брехню Росії про "зерновий коридор"

13:40 11 вересня Київ, Україна

Росія проводить кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою та дискредитувати Україну. Про це повідомляє британська розвідка 11 вересня.

У міноборони Британії нагадали, що 7 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що тільки 60 тисяч тонн зерна, що експортується з України "зерновим коридором", було відправлено в країни, що розвиваються, а більшість була поставлена в країни ЄС.

"Ствердження путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено до країн з низьким та середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", - йдеться у повідомленні розвідки.

Нагадаємо, путін має намір переглянути умови зернової угоди: він заявляє, що українське зерно поставляється не в найбідніші країни, як планувалося.

Також повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на заяву путіна про зерновий коридор.