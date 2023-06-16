Британська розвідка розповіла про ключовий фактор у розвитку війни найближчим часом

10:10 06 червня Київ, Україна





Водночас ворожнеча між групою Згідно з новим розвідувальним оглядом, представленим Мінобороною Британії 6 червня, британська розвідка повідомила про підвищену інтенсивність бойових дій на різних ділянках фронту, включаючи раніше спокійні регіони, які перебували у відносному спокої протягом останніх кількох місяців.Водночас ворожнеча між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії досягла критичного рівня. Власник "Вагнера" Євген Пригожин вперше заявив, що російська армія навмисно використала смертельну силу проти підрозділів "Вагнера".

Огляд також зазначає затримання командира бригади російської армії, пов'язане з діяльністю "Вагнера".



Велика частина сил "Вагнера" була виведена з Бахмута, і враховуючи нестачу резервних підрозділів у Росії, то ступінь підпорядкування "Вагнером" Міністерству оборони стає ключовим фактором у розвитку конфлікту найближчими тижнями, як зазначено в огляді.