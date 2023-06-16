Британська розвідка прокоментувала інцидент із потягом, що зійшов із рейок під Сімферополем

Інцидент з поїздом, що зійшов з рейок під Сімферополем в окупованому Криму 18 травня, призведе до перебоїв з постачанням крилатих ракет до чорноморського флоту росії.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
18 травня під Сімферополем поїзд зійшов з рейок, заблокувавши єдину залізничну колію в порт Севастополь, де базується чорноморський флот росії, нагадали британські розвідники. Керівництво залізниці заявило, що це сталося через "втручання сторонніх осіб".
18 травня під Сімферополем поїзд зійшов з рейок, заблокувавши єдину залізничну колію в порт Севастополь, де базується чорноморський флот росії, нагадали британські розвідники. Керівництво залізниці заявило, що це сталося через "втручання сторонніх осіб".
За даними британських розвідників, будь-який саботаж у цій чутливій сфері ще більше посилить стурбованість кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру у Криму.
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