Британська розвідка прокоментувала інцидент із потягом, що зійшов із рейок під Сімферополем

10:48 19 травня Київ, Україна

Інцидент з поїздом, що зійшов з рейок під Сімферополем в окупованому Криму 18 травня, призведе до перебоїв з постачанням крилатих ракет до чорноморського флоту росії.
 
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

18 травня під Сімферополем поїзд зійшов з рейок, заблокувавши єдину залізничну колію в порт Севастополь, де базується чорноморський флот росії, нагадали британські розвідники. Керівництво залізниці заявило, що це сталося через "втручання сторонніх осіб".
"Росія швидко відремонтує лінію, але цей інцидент порушить постачання матеріалів та, можливо, також озброєнь, таких як крилаті ракети "Калібр", до чф", - йдеться у звіті британської розвідки.
За даними британських розвідників, будь-який саботаж у цій чутливій сфері ще більше посилить стурбованість кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру у Криму.
"Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у сприянні війни росії в Україні", - зазначають британські розвідники.