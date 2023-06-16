Британська розвідка прокоментувала інцидент із потягом, що зійшов із рейок під Сімферополем

10:48 19 травня Київ, Україна

Інцидент з поїздом, що зійшов з рейок під Сімферополем в окупованому Криму 18 травня, призведе до перебоїв з постачанням крилатих ракет до чорноморського флоту росії.

"Росія швидко відремонтує лінію, але цей інцидент порушить постачання матеріалів та, можливо, також озброєнь, таких як крилаті ракети "Калібр", до чф", - йдеться у звіті британської розвідки.

За даними британських розвідників, будь-який саботаж у цій чутливій сфері ще більше посилить стурбованість кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру у Криму.